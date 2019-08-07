吳敦義砲轟廢除印花稅 政院駁勿混淆視聽

2019-08-07 22:13

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院擬廢除印花稅，遭國民黨主席吳敦義強烈砲轟，要求起碼應補足因此造成地方的財政缺口，否則就是不道德、不負責任。行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）今晚回應表示，行政院已經多次說明，廢除印花稅不是為了選舉，是為因應時代變遷改革稅制，停徵印花稅所產生的稅損缺口也將由中央補足，地方政府預算不會少，請國民黨勿來回跳針、混淆視聽。

Kolas指出，行政院之所以請財政部重新評估廢除印花稅，是因為企業界多次提出政府不應對企業重複課稅（加值型營業稅、印花稅），認為應廢除近百年歷史、不合時宜的古老稅制。為因應時代變遷，日前財政部已本於其專業，向行政院提出是否廢除印花稅的評估報告，目前正在行政院審議中。

她說，之後仍須由財政部向行政院會提出「印花稅法」法律廢止案，經行政院會同意後才能送交立法院審議，國民黨委員屆時也可共同審議，可表達意見，行政院也將尊重立法院審議的結果。

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