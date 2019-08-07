謝長廷：與謝維洲從父子變朋友 彼此沒有封鎖LINE

2019-08-07 19:46

〔駐日特派員林翠儀／東京7日報導〕駐日代表謝長廷7日接受駐日媒體聯訪證實已與謝維洲終止收養關係。謝長廷表示，終止收養關係是經過雙方的同意，彼此都有考慮到對方，謝維洲想放下「政二代」的沈重負擔，謝長廷則認為應該給他一個正常生活的機會，雙方不是鬧翻，目前還保留了彼此的LINE，從父子變成朋友關係。謝長廷表示，希望社會給維洲一個平靜，可以重新開始過日子。

《鏡周刊》報導謝長廷斷絕與謝維洲的父子情，引起社會關注，謝長廷應媒體的要求，今天在官邸接受聯訪。對於網路有人批評他收養謝維洲是一種投資，不好就切，謝長廷表示，養一個孩子30幾年要日夜陪伴，擔心他受傷或感冒，從投資的觀點不是這樣子的。謝長廷也提到太太游芳枝為了這件事不知道哭了多少次，她真的把維洲視如己出。

以下為訪談摘要：

Q：網路講以前收養維洲是一種投資，不好就切，好就留？

A：網路的意見我們是尊重，不過可能有很多誤會，終止收養關係不是說我要終止就可以終止，收養了幾年不好就終止，也不能這樣，終止是要當事人同意，當事人不同意還要打官司。

網路有人用投資的觀點來談這個問題，我們當然聽起來是很辛酸，因為一個小孩子要養他30幾年，要日夜陪伴，我太太從小時候開始帶，擔心他感冒擔心他受傷，從投資的觀點不是這樣子的。

但是我們終止收養是雙方同意，雙方同意的原因，就是都有考慮到對方，他因為從政一直被批評是政二代，一直是他的原罪，他自己也覺得很痛苦，第二個，他的一言一行都被放大，所以他要非常好才能維持這個關係，不然他所有的言行都一直會被追蹤，即使欠人家10萬塊，也會變成大新聞。

他在北區議員敗選後，我們家人跟他都很自責，我們覺得很對不起長期支持我們這些北區的人民，他認為不適合從政，要把這個沈重的負擔給卸掉，當然他也怕說影響到我，這樣鬧會影響我，我自己是比較無所謂，坦白講，但是我想應該給他一個有過正常人的一個機會，所以我們終止這個收養關係，表示父子的緣已經斷了，但不是吵架，也沒有說很不愉快，更不是說投資失敗，所以說才切斷。

Q現在還有沒有互動？

A：我們本來就LINE，LINE沒有把它取消或封殺，我們是留著，他有很大困難或是緊急需要求助的時候，我們還可以連絡，我們也很關心，希望他可以過著平常的生活重新出發，畢竟還年輕，未來的日子還長。當然我也希望說可以給他一個機會，讓他可以平靜地再出發。

有過父子的關係，對我們人生也是很珍貴的，34年不是很短的時間，尤其是我太太，完全把他當做親生的兒子，為了這件事不知道哭了多少次，但是我覺得他比較天真，不太適合從政，也沒有什麼警覺性，容易聽朋友一些人的話，但他自己有責任，不能怪別人。

Q：維洲沒有謝長廷的保護傘，未來將會如何？

A：這個有好有壞，好壞相隨，大部分人都沒有政一代的保護，我常看小鳥生出來8隻小鳥都要是離開巢，牠們在巢裡面是比較安全，離開以後有老鷹有天敵會被吃掉，但生命就是這個樣子，我就祝福他，也希望社會給他一個平靜，可以重新開始的日子。

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