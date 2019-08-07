「去死」女韓粉涉發舊文造謠 調查局籲外界勿再轉傳

2019-08-07 22:27

〔記者黃捷／台北報導〕上月6日在罷韓店家「廣德家」內罵女高中生等人「去死」的楊姓女韓粉，昨天又在臉書發文，指調查局官員傳出民進黨全力打韓的主因，是因陳菊擔任高雄市長時貪污至少500億元，還拿5億元給蔡英文；對此，調查局今澄清這是舊的「假消息」，呼籲外界勿再轉傳，否則將嚴加查辦。

調查局指出，楊姓女韓粉的臉書內容，指「依據調查局官員傳出」，其實是轉傳今年4月12日署名「Howard Fang」的網友，在「中華民國全國公務人員協會」臉書社團張貼的「讓大家知道真相！」一文，調查局當天就已澄清與事實不符，並就刊載該文的相關刑事責任立案追查。

楊姓女韓粉因在罷韓店家「廣德家」內嗆罵「去死」爆紅，還曾到前澎湖縣長高植澎的臉書留言辱罵「混蛋」，因而挨告。她昨天在個人臉書發文指稱，依調查局官員的消息，民進黨傾全黨之力打韓國瑜之因，是新潮流和陳菊在高雄貪污與挪用公款至少500億，並提供5億元給蔡英文競選，每年提供5000萬元，在每個大學培養組織，並在新聞界與名嘴中培養自己人，給每位立委參選人800萬元競選經費，議員則是每人300萬。

貼文並指，陳菊與新潮流沒有想到韓國瑜會當選高雄市長，擔心內幕攤在陽光下，趕緊花錢發起罷免雙殺韓國瑜，黑韓毀韓都是想掩蓋高雄500億的貪污案，甚至拿兩個花生米（子彈）威脅謝龍介，這其實是警告韓國瑜，如果韓國瑜不裝迷糊，隨時有生命危險，唯有韓國瑜選上總統，才能啟動調查權司法權，將這群人全部送進大牢。

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