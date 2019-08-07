600多頂安全帽抵達 香港邊城青年：感謝台灣的心意

2019-08-07 18:09

〔記者鍾麗華／台北報導〕香港「反送中」運動，陸續發生港警、身分不明的白衣人群攻擊抗爭民眾的事件，在台港生透過網路社群號召，發起募集二手安全帽活動，吸引台灣民眾踴躍捐贈。香港邊城青年今天在臉書發表「頭盔 （安全帽） 平安抵港」聲明表示，600多頂安全帽到已經安全抵達，並感謝台灣朋友的心意！

香港邊城青年說，7月25日，有在台港生自發為香港市民募集物資，在西門收集二手安全帽，當天收集到的安全帽總數為188頂。有鑑於活動在社會大眾間的迴響比預期中過於熱烈，發起本活動發起的在台港生，最後決定把安全帽交託香港邊城青年規劃及處理後續事宜。

聲明指出，吸收了第一次收集物資的經驗後，7月28日發起了第2次的募集安全帽的活動。當日收集到的安全帽總數為400多頂。兩次活動皆為物資上的募集，並未接受任何形式的捐款或贊助，運費由組織成員自行攤分。在如何把物資平安運到香港的物資站，參考了各界的意見，集思廣益。香港邊城青年感謝每一個提供意見各方法的同路人。

聲明說，兩次的收集二手安全帽活動，總共募集了600多頂安全帽，於日前以安全的途徑運送到港，部分已到達平安抵達物資中心。在經過簡單修護處理後，安全帽在香港各地成功提供給有需要的香港市民使用。

聲明強調，「我們仍在繼續努力處理下一批的安全帽，相信不久會陸續抵港，務求不辜負大家的心意，將大家心意送到香港人手上。在此，再一次感謝台灣朋友的心意！」

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