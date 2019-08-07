吳敦義感慨月借3千萬維持黨 網友質疑：選上拿什麼還？

2019-08-07 18:00

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨初選結果出爐以後，出現不少聲音批評藍營初選制度。飽受指責的黨主席吳敦義昨（6）日在臉書發文曝心聲，表示為黨接受批評，無怨無悔，還自爆每月借貸3000萬元維持黨的營運。結果立刻引起網友質疑「3000萬元跟誰借？怎麼還？」、「意思是選上總統就能還嗎，為什麼？」目前吳敦義臉書已湧入近8000則留言。

吳敦義昨日以「我無怨無悔的責任」為題發文，感慨每個月都要借貸3千萬來維持國民黨營運，每天都要為了回應各方而忙得焦頭爛額，黨主席一位「有什麼好戀棧的？有什麼好享受的？」他自稱能夠堅持下來的原因「就是一份為黨、為國家的責任」，「為了國民黨能夠重返執政，為了不公不義能撥亂反正，即使赴湯蹈火，我也無怨無悔」。

不過由於吳敦義文中自爆「每月借貸3000萬元維持黨的營運」，立刻引來網友留言質疑。有網友表示，「每個月借3000萬？我看錯了嗎」、「跟誰借，這麼好借？」、「好奇這種黨國意識，之後要如何償還？光是錢從哪裡來，人情哪裡來？」、「每個月都能借到3000萬怎麼借的？還是一此（次）借幾億」？

也有網友質問「一個月借三千萬，請問還款來源是什麼？......這些還款來源都合法？沒有黨庫通國庫的話，你們黨還得起？如果可以，請教教我們，你們黨是怎麼做到的」？

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