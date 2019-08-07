台南市率先籌備成立「蔡英文總統競選總部」

2019-08-07 15:29

〔記者洪瑞琴／台南報導〕2020總統及立委大選選情逐漸白熱化，民進黨籍台南市長黃偉哲今（7）偕同中央、地方黨公職籌備「蔡英文總統競選總部」組織架構，並正式開始運作各項選務工作。

今天第1次籌備會，會議中通過邀請歷屆民進黨籍台南縣市長、國策顧問出任榮譽主任委員，黃偉哲出任競總主任委員，市黨部黃先柱主委擔任競總總幹事，競總主任潘新傳，執行幹事則由林士傑、蔡麗青出任，財委會執行長郭再欽、競總發言人李退之。

至於外傳前台南縣長蘇煥智將另組黨「台灣維新黨」，市黨部回應表示，依慣例邀請歷屆民進黨籍台南縣市長參與，目前該新政黨也尚未成立，因此于以尊重也會邀請。

黃偉哲表示，面對中國勢力的各種滲透，以及對手在選舉上的步步進逼，民進黨必須不分派系，團結一致，為延續民主香火，守護台灣主權而努力，而且台南做為民進黨執政的直轄市，必須扮演領頭羊，率先籌備競選總部，惟有比別人更努力、比別人更團結，才能守護我們的城市。

黃偉哲說，目前國民黨仍面臨郭台銘參不參選的內部整合問題，且韓國瑜支持度持續下降中，而台北市長柯文哲組黨的動作則造成總統參選機會下降，民調更在三方中落後，各方民調都顯示蔡英文總統居於領先，未來更有信心蔡英文總統的支持度會持續上漲、拉大差距，贏得勝選。

對於何時「蔡賴會」？黃偉哲接受媒體訪問時幽默說「不會是齊秦所唱的大約在冬季，大約在這幾個禮拜，應該就會看到」。

黃偉哲表示，他「奉蔡總統之命」，已經跟前行政院長賴清德轉達傳話，希望安排時間見面，他相信不管是黨內整合，或是蔡、賴兩人之間的默契，未來應該會更順、更好，而且是超越其他陣營競選對手，「天下武功無堅不破，唯快不破」，整合得快，步伐邁得快，其實就贏得先機，全台灣的民眾都在看。

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