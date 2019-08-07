卓榮泰證實與賴清德會面 否認談及不分區議題

2019-08-07 14:13

〔記者楊淳卉／台北報導〕行政院前院長賴清德出國1個月返國後，本報報導，民進黨主席卓榮泰曾於5日南下與賴會面，並探尋賴列不分區意願遭拒。卓榮泰今於中執會前受訪證實，兩人5日確實有見面，但他沒有提到任何不分區的事，這是非常失禮且不當，站在黨的立場，他有特別拜託賴清德，在未來立委選情和選情要極力幫忙。

卓榮泰表示，兩人週一見面屬實，但報導有失真。他知道賴清德回國後有聯繫，週一特別去台南，向賴報告、也說明最近狀況，聽聽賴的意見，並帶去一些老朋友的問候，「但談話內容，完全沒有提到不分區的報告、承諾、拒絕，完全沒有這些事情。」

卓榮泰說，兩人談話分析很多政局發展，包括新興政黨出現，政黨內部問題，並也提到，現在社會關心的問題還是在於總統大選。總統大選人選趨近明朗化時，對民進黨總統候選人搭配，社會有一定程度關注。

至於兩人是否談及「蔡賴配」等副手議題？卓榮泰說，這是要由總統蔡英文和她希望的副總統候選人做說明，他不須傳達任何意見、也沒有傳達，他無法越權。因此，這樣情況下，他不可能去和任何人提到不分區的事情如何安排，這會是他的失禮和不當。

對於賴是否談及下一步規劃，卓榮泰說，賴清德只說到他看棒球很高興，在那麼漂亮的場地得冠軍，對他而言是非常好的經驗。他也表示，「再一段時間，讓他（賴）再把心情釐清一下」，站在黨的立場，他有特別拜託賴清德，在未來立委選情和選情，要極力的幫忙。

媒體追問，賴是否有「情緒上的問題」？卓榮泰說，沒有、沒有、他看棒球很高興。

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