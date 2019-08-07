中國下令禁參加！余宛如：謝謝中國自願退出 還給台灣乾淨金馬獎

2019-08-07 13:17

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家電影局今早傳出消息將暫停中國影片和人員參與2019年第56屆金馬影展，各界譁然，對此，民進黨立委余宛如發文表示「謝謝中國自願退出，還給台灣乾淨金馬獎」。

余宛如今早於臉書發文指出，對於中國一早宣布「暫停大陸影片和人員參加2019年第56屆台北金馬影展」消息，她認為這對飽受紅色因素攪擾的金馬獎與台灣人民來說，是一個禮物、一個好消息，余宛如表示，謝謝中國「自願退出」，還給台灣與全球華人一個乾淨的金馬獎。

余宛如認為，中國用政治指導藝術、霸凌台灣，但金馬獎還是開放中國電影作品參賽，讓中國的異議電影也有空間嶄露頭角，就足以證明金馬獎如海洋般的包容度，不過她說也說，可惜中國並不領情，極盡所能讓金馬獎染紅，像是去年中國藝人涂們，一席「特別榮幸再次來到『中國台灣』金馬獎頒獎，我感到了『兩岸一家親』」的言論，大吃金馬獎的豆腐。

她表示，如今，中國「自願退出」金馬影展，看似是打壓杯葛，但恰好是一件好事，終於還給台灣與全球華人一個乾淨的金馬獎，金馬獎的頒獎典禮晚會，終於不必成為「懷著政治目的」的中國電影人撒野的舞台。

另外，余宛如提及，中國國際形象醜陋，現在霸凌台灣其實都得到反效果；像是中國不讓中客來台灣旅遊，結果消費實力更高的日客、韓客、香港客都搶著來；中國企圖在經濟上「窮台」，結果台灣迎接近30年最大台商回流潮與轉單效應，今年第2季經濟成長率勇奪亞洲四小龍冠軍。

余宛如強調，同理可證，沒有中國紅色汙垢的金馬獎，更顯創作自由、刻劃真實及海納百川，一定可以再度閃耀華人電影圈至高榮譽的金光。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法