最新民調：辣台妹大幅領先賣菜郎近20％

2019-08-07 10:48

〔記者謝君臨／台北報導〕2020總統大選距今僅剩約5個月時間，根據最新民調顯示，若總統蔡英文對決高雄市長韓國瑜，兩人支持度分別為51%、31.2%，蔡大幅領先約20個百分點，若加入剛籌組「台灣民眾黨」的台北市長柯文哲，在三腳督的情況下，支持度分別為蔡41.9%、韓25.7%、柯22.6%；蔡總統均呈現領先態勢。

台灣制憲基金會今發布「最新制憲、兩岸關係與2020總統大選」民調記者會，會議由基金會民調委員會召集人李明峻教授主持，趨勢民調公司總經理吳世昌說明民調結果，基金會執行長林宜正擔任與談人，最後由董事長辜寬敏總結。

根據民調結果顯示，若蔡英文對決韓國瑜，兩人支持度分別為51%、31.2%，蔡大幅領先約20個百分點，在加入柯文哲形成三腳督的情況下，支持度分別為蔡41.9%、韓25.7%、柯22.6%；此外，有33.9%民眾支持鴻海創辦人郭台銘以無黨籍身份參選2020總統大選。

針對2020總統大選的看好度，在蔡、韓、柯、郭四腳督的情況下，支持度分別為蔡39.2%、韓27.9%、郭12.5%、柯12.4%；其中在「最能替台灣突破外交封鎖」及「最能確保與維護台灣的主體性」部分，皆為蔡一枝獨秀。

本次民調委託「趨勢民調公司」執行，調查時間為8月1日至3日，採「分層比例隨機抽樣法」，市內電話調查完成1068份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3.0個百分點。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法