爆料有民眾黨員被藍營開除黨籍 柯P酸：凸顯心胸狹小、目光短淺

2019-08-07 10:40

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲昨成立台灣民眾黨，並容許雙重黨籍，創黨黨員多達111位，但大多是市府局處首長、幕僚、昔日選舉班底等，被藍綠議員質疑，台北市政府是否變成「黨營市府」。對此，柯文哲今天上午受訪則稱，「昨天我跟他們講說不要（出席），其實昨天我們是蠻低調的」，後來看一看，好像一級主管有去的只有四個，其實他是叫主管們不用來。

「館長」陳之漢昨開直播質疑，每個政黨的黨綱都該有自己的特色與路線，無法理解承認雙重黨籍所要表達的意義為何，更稱如此作法，招募來的人將會是有多重身分的「蟑螂老鼠屎」，柯文哲這麼做是拿石頭砸自己的腳。

對此，柯文哲解釋，一個人可以參加獅子會、扶輪社，因此自己希望的是超越藍綠，不是消滅藍綠，要讓藍綠在社會共融生存。

他還爆料稱，聽說昨天已經有一個人被國民黨開除黨籍了，這就是要顯現他們（指藍綠兩黨）的文化，就是「不是朋友就是敵人」，製造分裂就是國、民兩黨，凸顯人家心胸狹小、目光短淺。

外傳柯文哲口中「被開除黨籍」的國民黨員，為台北市政府參議陳慶安，國民黨市黨部主委黃呂錦茹昨受訪時表示，已掌握111位民眾黨創黨黨員名單，其中有31年黨齡的陳慶安將提報考紀會撤銷或開除黨籍。

對此，陳慶安今天接受電話訪問喊冤，強調那是同名同姓，不是他，自己根本就沒有加入台灣民眾黨，不解為什麼會有此傳言。

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