郭柯8/1密會？柯文哲沒否認：三分真、七分假

2019-08-07 10:32

〔記者沈佩瑤／台北報導〕2020選戰激烈，鴻海創辦人郭台銘和台北市長柯文哲合作傳聞不斷，今又傳出，柯、郭兩人早在8月1日當天就已會面。根據《壹週刊》報導，兩人會面時，柯主動拿出內部民調給郭參考，不過，郭則說「要（民調）領先韓國瑜5%以上，才下決定」，雙方還決定針對不分區34席名額，將各提一半名額。

對此，柯文哲今受訪時笑說，自己剛剛在車上看週刊報導，連自己讀起來都覺得津津有味，寫得活靈活現，典型「三分真、七分假」，把空白的部分都補成這樣子，有夠厲害。

所以「三分真」是代表兩人有會面？柯文哲語帶玄機表示「不告訴你」、這裡面內容寫得實在是...，記者可以去改行寫政治科幻小說」。

媒體追問，所以郭台銘是否要求民調要贏5％以上才參選？柯文哲說，這個你要去問郭台銘啊，這這裡面寫得和真的一樣，你可以去問該記者「她是哪裡得到靈感的」。

所以兩人是否有會面？柯文哲未正面回應，僅說「七分假的更多」，真的部分不要和你講；區域立委名單部分，這更好笑，「我腦袋裡面完全沒有這件事情」，這就是政治科幻小說。

是否想讓郭台銘代表參選2020？柯文哲說，這個大家就不要亂猜了。

不過，郭柯密會卻不願坦承，會不會擔心被外界解讀是去「討糧草」？柯文哲說，不用啦，「我已經練成無氧呼吸的能力」，打到現在花很少錢，幾乎都不用花錢，志工還自備糧草。

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