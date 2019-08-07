雲林國民黨山線立委參選人 確定徵召她

2019-08-07 10:20

〔記者詹士弘／雲林報導〕國民黨雲林縣山線立委參選人選確定了，目前擔任雲林縣副縣長的謝淑亞證實，週一到黨中央接受徵詢是否願意接受徵召，她第一時間沒有答應，但回鄉後聽到眾多支持群眾不斷勸進，最後決定接收徵召，預計今天下午國民黨中常會就會核定。

謝淑亞曾擔任古坑鄉長、斗六市長、雲林縣議員、雲林縣農會總幹事，資歷完整。

「政治就是要回歸讓生活更美好。」到謝淑亞表示，選舉對她而言，就是走路、走路、走路，拜託、拜託、拜託，把對故鄉的願景提出來，然後交給鄉親來選擇。

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