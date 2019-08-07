柯文哲組黨 黃國昌：最大衝擊是時代力量

2019-08-07 10:12

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲昨（6）日舉行創黨大會，並獲選為黨主席，今（7）早時代力量立委黃國昌發文表示「柯文哲組黨，造成最大衝擊的，是時代力量」。

今早黃國昌於臉書發文說道，柯文哲組黨，造成最大衝擊的，是時代力量，這麼簡單的分析，他當然清楚。他認為，這本是民主政治的常態，透過競爭讓台灣民主向上提升，以「人才」、「價值」與「政策」，爭取選民認同，黃國昌表示，台灣民眾黨如同其他紛紛成立的新政黨一樣，接下來，也必須接受這三方面的檢驗，沒有辦法只靠柯文哲一個人的光環，並說「時間，會印證很多事情」。

黃國昌說，他不是台北市議員，指責他為何不監督台北市長，根本是莫名其妙，他解釋，他因為接受民眾陳情，從餐廳違建關說案、東南客運油污案、虐童托嬰中心案、到美語教材消費爭議案，的確跨入台北市議員該做的事。因此他最希望的是，大家養成就事論事的習慣，一碼歸一碼，具體談是非，用同一標準，要求所有政黨與政治人物，只有持續這樣做，台灣民主才有未來。

另外，黃國昌也提及，他們也應該要求所有政治人物，必須透過自己做的實事、自己的專業與努力，爭取選民認同；將自己存在的價值，依附於「挺誰」或「反誰」之上，其實是一件很悲哀的事，顯示的，只是自己沒有真材實料，若還因此隨風東搖西擺，那就更不堪了。

最後他強調「我，就是我，不是任何人的打手或工具」，他表示，他的行動，為選民負責，當然必須接受公眾檢驗監督，但請不要將他存在的價值，依附在任何人之上；他表示，對自己向來要求就事論事、有憑有據，對人的批判，都是具體連結事件緣由，從不含沙射影、也不開地圖砲。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法