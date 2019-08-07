獨家》替訂菸鋪路！ 華航更新預訂系統大開方便門

2019-08-07 09:36

〔記者錢利忠／台北報導〕檢調偵辦國安特勤私菸案，為釐清華航免稅品線上預訂程序，昨首度傳喚華航資管處副總經理盧世銘等7名職員；據悉，華航針對「自由民主之旅」專機，提供e-Shopping網站給府會人士及隨機人員預訂，而該網站後端管理系統的商品維護權限共有4人，資管處佔3人，另1人即是專機免稅品承辦人空品處代組長黃川禎。

據知，華航空品處為提供專機出訪人士，能以特定的訂位代號上網登入系統預訂免稅品，今年1月向資管處提出需求，請資管處配合更新系統，開放讓專機人員登入的權限，今年3月資管處完成系統更新，而空品處也從未針對免稅品及菸品預訂數量設限。今年4月，空品處再新增APP專屬訂位代號，方便專機隨行人員可以透過手機登入預訂免稅品。

根據檢調目前所扣案的華航檔案，關於免稅品預訂系統的啟用時間，是從2003年4月上線，乘客須填入訂位代號才能登入，華航為了替專機出訪任務提供預售服務，為此於今年1月開始調整系統。而此次「自由民主之旅」專案的訂位代號，則是空品處於今年3月提供，府會人員訂位代號為「@VIPPR」，該代號開放菸品預購項目，媒體及隨機人員的訂位代號則是「@VIPME」，沒開放菸品預購權限。

關於檢調所扣案的資料中，此次專機的隨行人員中，有2人是透過黃川禎完成免稅菸品預訂，分別是在押的總統府侍衛室少校吳宗憲，以及華航隨機人員黃湘媚，2人是透過LINE以及電子信件等方式，將預訂單傳給黃川禎，吳宗憲的預訂單為9200條菸、黃湘媚則是33條。此外，另有同行團員自行以華航提供的訂位代號，登入預訂網站刷購41條。對此，北檢表示，偵查不公開。

據悉，黃湘媚透過黃川禎下訂的33條菸，是使用華航提供給府會人員專用的訂位代號「@VIPPR」登入預訂系統，且透過黃川禎刷卡交易，該筆預購訂單的編號為「620953」，不僅買了33條免稅菸，訂單項目還包括6瓶摩洛哥髮油，刷卡金額共2萬9630元。

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