「去死」女韓粉連發5文誹謗陳菊 幕僚嘆：這世界怎麼了？

2019-08-07 09:38

〔記者黃佳琳／高雄報導〕上月6日於罷韓的「廣德家」內，怒罵女高中生等人「去死」的楊姓女韓粉，昨深夜連續在5個韓國瑜臉書社團PO文，誹謗新潮流和陳菊在高雄貪污與挪用公款至少500億，並提供5億元給蔡英文競選，每年提供5000萬元，在每個大學培養組織學生，陳菊幕僚獲悉後，直搖頭稱「這世界怎麼了？」

楊姓女韓粉因嗆聲咒罵「去死」而爆紅，她還曾跑到前澎湖縣長高植澎的臉書留言辱罵「混蛋」，被高植澎一狀告到地檢署，楊女力挺韓國瑜，幾乎每天都發文支持韓國瑜，還把自己的文章轉貼到支持韓國瑜的臉書社團，獲得韓粉的共鳴。

楊姓女韓粉昨發文指稱，依調查局官員的消息，民進黨傾全黨之力打韓國瑜之因，是新潮流和陳菊在高雄貪污與挪用公款至少500億，並提供5億元給蔡英文競選，每年提供5000萬元，在每個大學培養組織學生，「你以為太陽花凱道反中反紅那些學生是怎麼來的？」，另外，每年花2億元，在新聞界與名嘴中培養自己人，給每位立委參選人800萬元競選經費，議員則是每人300萬。

楊女文章中，指陳菊與新潮流沒有想到韓國瑜會當選高雄市長，擔心內幕攤在陽光下，趕緊花錢發起罷免雙殺韓國瑜，黑韓毀韓都是想掩蓋高雄500億的貪污案，甚至拿兩個花生米（子彈）威脅謝龍介，這其實是警告韓國瑜，如果韓國瑜不裝迷糊，隨時有生命危險，唯有韓國瑜選上總統，才能啟動調查權司法權，將這群人全部送進大牢。

不過PO文沒多久後，楊女隨即關上分享功能，只限定給自己的朋友觀賞，疑似想藉此規避刑責，但她的PO文早就被網友截圖流傳。

陳菊幕僚指稱，楊女指稱全非事實，而且明眼人一看，就知道文章造假，「韓粉的腦袋大概就是這種程度，不意外」，因此暫時不打算對楊女提告，但也不禁直嘆，韓國瑜主政後的高雄，除了不斷撕裂人民之間的感情，更製造無數的對立與衝突，手段跟共產黨沒兩樣，看看現在的香港，想想未來的台灣，相信台灣人民心中一定會有答案。

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