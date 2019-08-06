香港已不再是香港 劉仕傑：別對中共抱有幻想了

2019-08-06 23:53

〔即時新聞／綜合報導〕香港「反送中」示威越演越烈，昨（5日）更發起大三罷（罷工、罷市、罷課）抗議。職業外交官劉仕傑表示，中共處理香港逃犯條例的過程荒腔走板、粗暴不堪，「香港已經不是原本的香港」。他也呼籲藍營及「兩岸一家親」人士，「醒醒吧！別再對中共抱有幻想了」。

劉仕傑昨日在臉書發文表示，香港從原本的「見紅（周末假日）就上街」，到上班日時間三罷，甚至各種有創意的抗議形式同步進行，態勢每天都以迅雷不及掩耳的速度發展，香港的抗爭態勢已經逐漸上升，「但會不會跨越最後一步成為革命」？考驗香港人的抗爭決心，更考驗中共及港府的決策智慧。

劉仕傑指出，不喜歡逃犯條例、不喜歡林鄭月娥、要求普選，都是針對法案、特定政治人物以及政府本身，但是日前發生的中共國旗被丟入海中一事，這是象徵對「國家」（state）的不滿，也就是對中華人民共和國不滿，「這是中南海震怒的原因」。

至於解放軍會不會因此出動？劉仕傑抱持懷疑態度。他認為，除非香港的局勢惡化到習近平臉上無光，再也沒辦法接受這樣的羞辱，否則解放軍一旦出動，就表示中共已經放棄香港，外資也會馬上撤離，香港的金融及經貿特殊地位一夕之間消失，香港會變成一個普通的中國城市，大灣區計畫也會成為笑話。

「看看香港，再想想台灣。」劉仕傑痛批，中共處理香港逃犯條例的過程，荒腔走板，粗暴不堪，能想像未來兩岸簽署和平協議，有天中共卻決定翻臉不認帳的樣子嗎？「醒醒吧！那些藍營及兩岸一家親人士，別再對中共抱有幻想了」。

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