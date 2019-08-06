中國禁止來台自由行 謝長廷諷自暴其短

2019-08-06 22:42

〔駐日特派員林翠儀／東京6日報導〕中國大規模限縮中客到台灣自由行，駐日代表謝長廷表示，中國自暴其短，等於告訴全世界，中國都是在控制，這是一個完全錯誤的政策。他證實有很多日本旅行社反映現在是推台灣觀光的好時機，一來是日幣升值，再來是中客減少，很多地方都變得很容易進去。

謝長廷6日與駐日記者茶敘，被問及中國限縮中客訪台時表示，中國這個政策坦白說是非常錯誤的，這會讓全世界感受到，原來觀光客是可以這樣操作的，全世界沒有這樣的事，中國卻認為是理所當然。

中國可以說自由行不准就不准，團體不准就不准，這是自由國家沒辦法想像的，中國自暴其短，等於告訴全世界，中國都是在控制。

近來有日媒報導現在是日本人遊台好時機，還有日本網友說「沒有中客的觀光區像天堂一樣」，謝長廷表示，我們的觀光單位和日本旅行社才剛談過，確實有很多日本旅行社反映，現在是推台灣觀光的好時機。謝長廷認為，理由包括日幣升值，會提高出國旅遊的意願，另外就是中客減少了，故宮也很容易進去，101也沒有人在吵，還有像圓山飯店取消的人不少，對其他國家觀光客來講是一個好時機，可以避免擁擠。

謝長廷指出，中國這麼做是要給台灣壓力，國內有些業者會受害，例如房間已經訂了突然取消，車子已經準備也被取消，會有困擾，有的也會怪罪政府。不過從另一個角度來看，其他國家的旅客可以彌補。

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