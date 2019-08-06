小英副手要有「互補性」 蔡其昌點名這3人

2019-08-06 22:11

〔記者謝君臨／台北報導〕2020總統大選僅剩約5個月時間，將由高雄市長韓國瑜代表國民黨，挑戰民進黨提名的現任總統蔡英文；對於檯面上哪一位政治人物適合擔任蔡總統副手，立法院副院長蔡其昌今於廣播節目中強調，人選應與小英有「互補性」，並點名3人，分別是前後任行政院長賴清德、蘇貞昌，及現任副總統陳建仁。

寶島聯播網今播出主持人鄭弘儀專訪蔡其昌內容，在訪談中，鄭弘儀詢問蔡其昌「誰適合擔任小英副手」，對此，蔡其昌強調人選必須跟小英「互補」，第一個點名的就是賴清德；蔡其昌說，年輕人喜歡小英，中壯年喜歡賴院長，他與小英出訪期間在美國4、5個城市演講，必答題都是有無可能「蔡賴配」，這要靠黨中央努力促成。

第二個人選，蔡其昌點名陳建仁，認為陳中道、理性、有專業，過去擔任副總統的角色也很稱職，人很敦厚，做事有方法也有決心。

至於第三位人選，蔡其昌則力推蘇貞昌，強調其「大無畏精神」；蔡其昌說，蘇貞昌本來做阿公在家顧孫，政治人物都會思考下一步，但蘇貞昌無所求，回鍋2.0戰力破表，大破大立，該怎麼做就怎麼做，沒要選舉也不怕得罪人，蘇貞昌做了一輩子政治工作者，知道怎麼做會成功，這也是為何蘇貞昌再回來做的「嚇嚇叫」。

蔡其昌說，這3人對於小英都有互補性，小英不像傳統政治人物那種太陽性格，想盡辦法給你熱力，較難讓人感受到她的熱情，她比較像冬日太陽，和煦溫暖，但台灣傳統社會習慣要熱情，「轟轟叫」，小英不是這種人，有點吃虧。

鄭弘儀詢問「桃園市長鄭文燦如何」？蔡其昌則認為，鄭文燦剛連任市長，該做的應該是好好經營桃園市，他覺得鄭文燦是很有能力也很有機會的人，不用急於一時，現階段做好市長，對整體未來而言是好的。蔡其昌另提及，其實他覺得台積電創辦人張忠謀也很適合，但機會不是太大。

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