獨家》私菸案華航被告黃川禎 以隨機人員名義刷購47條免稅菸

2019-08-06 19:08

〔記者錢利忠／台北報導〕檢調偵辦國安特勤私菸案，連日來傳喚多名華航職員；據悉，被諭令20萬元交保、擔任華航訂購窗口的空品處代組長黃川禎，竟也涉嫌利用隨機人員黃湘媚名義，以專供府會人士使用的「@VIPPR」訂位代號，登入預購系統刷訂33條免稅菸，另於機上刷購14條，合計搭便車刷購47條；承認刷卡的黃川禎，因而成為華航首名被諭令交保的被告。

檢調連日來持續清查已扣案的華航內部檔案，據了解，以黃湘媚名義登入預購系統的訂單，有2名刷卡人，分別是黃湘媚及黃川禎，2人也都有在機上刷購免稅品及菸品等境外消費紀錄。對此，北檢今表示偵查不公開。

據悉，黃湘媚為本次「自由民主之旅」專案的空品處隨機人員，她的訂位代號為權限較低的「@VIPME」，而非府會人士使用的「@VIPPR」，但黃湘媚卻被查出涉利用府會人士專用訂位代號，登入預購系統刷購保養品及免稅菸品。

據知，黃湘媚於機上刷購項目有雅頓護唇膏、KOSE光能露、A340鑰匙圈，合計9120元；她另利用隨機人士使用的代號「@VIPME」，登入系統預刷保養品，合計8萬3090元。

至於利用黃湘媚名義登入預購系統的黃川禎，有1筆訂單編號是偷用府會人士的「@VIPPR」代號登入，該筆預購清單是使用黃川禎名下信用卡，共刷了33條免稅菸、6瓶摩洛哥髮油，刷卡金額為2萬9630元；據悉，其中21條菸的實際購買人為華膳空廚的古姓男職員請託下訂。

關於預購系統的訂單，黃川禎另以隨機人士的訂位代號「@VIPME」登入，刷購二筆保養品，合計15萬8770元。此外，黃川禎也曾在機上刷卡購買保養品及14條免稅菸，機上刷卡消費1萬6300元。

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