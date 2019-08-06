政院駁國民黨團：廢印花稅是改革非為選舉

2019-08-06 18:31

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院擬廢除印花稅，院長蘇貞昌先前指示財政部在財政有餘裕及財政紀律的情況下，研議取消印花稅，今天上午遭國民黨立法院黨團抨擊是為了選舉考量，行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）今天下午回應表示，企業界多次提出政府不應對企業重複課稅，廢除印花稅是一項改革措施，並不是為了選舉，請國民黨團勿混淆視聽。

Kolas指出，後續仍須由財政部向行政院會提出「印花稅法」法律廢止案，一旦經立法院廢止印花稅法，各地方政府將不再向企業徵收印花稅，屆時地方政府產生的稅損缺口將由中央補足，地方政府預算不會減少，各縣市民眾所享的預算也不會減少。

蘇揆今年5月底與工商協進會舉行早餐會，與會代表提到印花稅與加值型營業稅重複課稅問題，建議取消印花稅，蘇貞昌指示財政部研議。國民黨團今天則抨擊說，印花稅每年稅收計121億元，是地方政府一項穩定的稅收收入，廢除印花稅將造成地方政府的稅收損失，未來稅收損失將由全民埋單負擔，質疑是選舉要到了，蔡政府亂開政策支票。

Kolas回應，行政院之所以請財政部重新評估廢除印花稅，是因為企業界多次提出政府不應對企業重複課稅（例如加值型營業稅、印花稅），認為應廢除近百年歷史、不合時宜的古老稅制。

Kolas說，為因應時代變遷，日前財政部已本於其專業，向行政院提出是否廢除印花稅的評估報告，Kolas指出，後續仍須由財政部向行政院會提出「印花稅法」法律廢止案，經行政院會同意後，才能送交立法院審議，國民黨立委屆時也可共同審議，可表達意見，行政院也將尊重立法院審議的結果。

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