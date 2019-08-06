潘恒旭才是真「韓黑」？ 陳柏惟整理這些事蹟...網友全跪了

2019-08-06 20:55

〔即時新聞／綜合報導〕有「抗韓戰神」之稱的台灣基進發言人陳柏惟將參選台中海線立委，迎戰國民黨立委顏寬恆，高雄市觀光局長潘恒旭今（6）日早上在臉書大酸陳柏惟「落跑唯一」，隨後，陳柏惟也不甘示弱反譏潘恒旭根本是在批評參選總統的市長韓國瑜；陳柏惟稍早又整理了潘恒旭過往言論，幽默推斷出潘恒旭才是「臥底黑韓大將」。

潘恒旭今天一早就火力全開，在臉書上大肆批評陳柏惟，認為陳柏惟揮軍台中選戰是「落跑」，還大嗆「支持顏寬恒讓你變消波塊」；沒想到馬上就被網友和陳柏惟反酸，根本是在批評自己的老闆韓國瑜。

「謝謝臥底黑韓大將潘內卜。」陳柏惟稍早在臉書上整理了潘恒旭先前的發言，認為潘恒旭是不停連發黑韓，例如過去潘恒旭嗆網友「你罷免我啊」，因為潘恒旭是市長任命，罷免潘恒旭的唯一方式就是罷免市長韓國瑜，陳柏惟認為，潘恒旭這招根本是在用激將法要號召市民罷韓。

陳柏惟認為，當韓透露自己不考慮2020時，潘恒旭卻發聲明稱韓國瑜會被國民黨徵召，而當韓國瑜要求「把工作做好就功德無量」，潘恒旭卻一再放砲。

陳柏惟笑指潘恒旭，在韓國瑜尚未參選總統前就戳破謊言，根本「活生生是個鼓動罷韓情緒的韓黑大將！」

陳柏惟指出，潘恒旭不停失言、亂開觀光支票，以及對外發言降低市府威信，而在他參選台中立委後還用這種方式「指桑罵槐」，直指潘恒旭才是真正的「黑韓大將」。

陳柏惟用幽默的方式，表達潘恒旭頻頻打自家市長韓國瑜臉、扯後腿的事蹟，也讓許多網友笑翻，紛紛留言表示「傑出的一手」、「原來他這麼用心良苦！但我還是很討厭他」、「原來是敵後人員」、「 如何讓老闆顯得不草包？只能比他更草包」、「你說真的假的啦！我都快被你說服了」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法