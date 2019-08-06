韓市府禁公務員參與罷免？ 尹立：依法第二階段可連署

2019-08-06 18:05

〔記者蘇福男／高雄報導〕韓市府局處傳出要求公務員「不得連署任何罷免之提議」，「罷韓30行動」發起人尹立今天痛批韓市府假行政中立之名，不斷打壓威脅恐嚇公務同仁，他強調，在選罷法相關規定，公務人員在第二階段是可以連署罷免的，這是法定的權利，呼籲市府公務員勇敢罷落去！

尹立表示，從媒體揭露的韓市府公文清楚看到，韓市府下封口令，甚至直接告訴公務同仁不得參與罷免連署提議相關工作，這項反民主、反法治的做法在民主國家令人感到驚訝；他說，推動罷韓30行動第一階段人數早已達成，依據「公職人員選舉罷免法」和「公務人員行政中立法」，公務人員雖不可提議罷免，但可成為第二階段的連署人，只要在備註欄或空白處註明「二階」即可。

尹立痛批，韓國瑜假日拚選舉、平日拚休假，市政付諸闕如，他拿出「警示碗」說，當一天和尚就敲一天鐘，韓國瑜現在身為高雄市長，最重要的責任就是把高雄市政做好，而不是假日一條龍、到處趴趴走跑選舉行程，上班日反而無精打采，選出一個落跑的市長就是要給大家一個警示，不要吃碗內看碗外。

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