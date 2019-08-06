「把台灣業者當墊腳石」 一芳加盟主委屈：業績掉2、3成

2019-08-06 17:08

〔即時新聞／綜合報導〕一芳水果茶昨日（5日）在微博發表「維護一國兩制、反對暴力罷工」的聲明，消息傳回台灣引起民眾激憤，發起拒喝，台灣總公司今出面道歉滅火，仍舊難挽回業績下滑。有媒體報導，有加盟業者私下抱怨，拒買讓業績掉了2、3成，總公司為了中國市場，把台灣業者當墊腳石，實在可惡。

根據《ETtoday新聞雲》 報導，「一芳水果茶」新竹西大加盟店游先生說，已經向台灣總公司抗議，光這兩天網友發起的拒買，就讓業績下滑2、3成。游先生表示，自己不支持一國兩制，也堅信民主自由，但即使如此，他也不認為「一芳」應該用商業立場發表個人聲明。

竹北三民店的謝先生有類似看法，他強調，自己雖然不支持一國兩制，但個人立場並不會用於商業經營。對於有加盟業者正在醞釀要對總公司求償一事，謝先生也表示，目前拒買才開始，還不知道會影響到什麼程度，若日後業績狂跌，會尋求管道求助。

報導也採訪位於新竹巨城的加盟店，曾姓業者表示，認為自己是台灣人，不明白同樣是台灣人創始的一芳會發出這樣的聲明。雖然店內沒有太大影響，但業者也私下表示「感覺被總公司搞了」，但因為也簽約，也不太能對發表自己的立場與言論，怕被總公司記仇找麻煩，非常無奈。

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