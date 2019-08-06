獨家》蘇揆簡報總預算 蔡總統指示強化國防、文化、社福

2019-08-06 16:48

〔記者李欣芳／台北報導〕明年度中央政府總預算案，行政院將提報15日院會通過，據指出，行政院長蘇貞昌昨天率主計長朱澤民及相關部會首長到總統府向蔡英文總統簡報109年度中央政府總預算案，蔡總統會中指示，明年的總預算歲出與歲入要取得平衡，要強化國防、重視文化建設與社福會利，在總統指示下，行政院初步匡列的明年度國防預算3500億元，較今年140億元、成長4.3％，將再酌予增加，以強化台灣軍事防衛能力。

據了解，目前正考量增加明年度國防預算，主要是增加國防部明年的軍事投資與作業維持費這兩項費用，至於國防部的人員維持費用，由於初步編列時已有微幅增加，將控制不再增加，明年軍事投資，軍方提報潛艦國造與對美武器採購等需求，政院將考量國防部所提專業需求及中央的財政能力做最後匡定。

行政院編列109年度歲出預算逾2.1兆元，歲入預算也是2.1兆元，明年支出占首位的是社福預算，逾5200億元，比今年增加逾300億元，成長6.6％，支出居第二位的國防預算，將超過3500億元，在蔡總統指示強化明年國防預算的前提下，明年國防預算將再增加。

明年教育經費編列逾3000億元，比今年增加3.9％，科技經費編列990億元，增加4.7％，公共建設編列逾1600億元，成長2.6％，文化預算編列291億，成長1.3％。

由於明年度歲出與歲入預算規模相當，沒有差短，意味著明年沒有赤字預算，行政院知情官員表示，這代表蔡總統在聽取行政院預算簡報後，認為總預算案編製穩健，可以接受。

知情官員說，過去政院曾在編製88年度中央政府總預算案時有赤字預算，過去22年來的總預算案，歲出與歲入都有短絀，僅在95、96、97、106、107這5個年度的決算顯示預算有結餘。

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