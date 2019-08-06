遞交「台灣民眾黨」資料 蔡壁如曝這2人鼓勵柯創黨

2019-08-06 16:09

〔記者黃欣柏／台北報導〕台北市長柯文哲籌組「台灣民眾黨」，今委由市府顧問蔡壁如赴內政部提交政黨成立相關資料，蔡壁如遞交資料後受訪表示，希望組黨可以很順利，而且她已確認過目前沒人登錄過「台灣民眾黨」這個黨名。她並透露，今當選黨內幹部的台灣藝術大學廣播電視學系教授賴祥蔚與前威寶總座周鐘麒，其實就是鼓勵柯組黨的人。

蔡壁如受訪時指出，對於還要找哪些人入黨，目前沒有特定人選，這個黨是「民眾黨」，只要是民眾都可以加入。至於柯文哲的隨扈傳出也入黨，蔡則強調入黨是人民的權利。

在選任幹部部分，有媒體問到為何會找台灣藝術大學廣播電視學系教授賴祥蔚、前威寶總座周鐘麒等人擔任幹部，蔡壁如說，兩人本來就是他們的顧問團，而且本來就是那一群顧問鼓勵市長去登記這個政黨，市長說是吃便當時突然聊到，其實現場就有包括他們兩位。

外傳柯文哲原本是找自己的恩師、台大外科部前主任朱樹勳負責組黨，但遭朱婉拒。對此蔡壁如說，朱老師很疼愛柯市長這個學生，但他因為年紀大且實在不懂政黨運作，雖然很想來，但不知道怎麼幫忙。

針對黨綱中允許雙重黨籍，蔡壁如說，討論過程中大家認為這是一個柔性政黨，所以決定允許雙重黨籍，至於雙重黨籍是否會導致黨員良莠不齊，其實每個團體都有這個顧慮，但黨內會有一個中央評議委員會負責審查入黨資格。

另有媒體問到，台北市府內很多局處首長都擁有民進黨籍，這些人是否已經入黨或規劃入黨？對此蔡壁如僅說，入黨是個人意願，所以不會在這方面強迫或暗示，這是個人自由。

對於黨內對明年選戰有無規劃，蔡壁如說，上禮拜組黨一事被曝光後，這幾天一直在趕黨綱，今天把成立大會完成，未來還有一些法定程序要走，等內政部同意才算組黨完成，到時候才會來討論立委提名跟不分區的事情，且不排除提名有雙重黨籍的人選。

蔡壁如也提到，因為這是一個柔性政黨，未來打算成立一個網站來海選黨徽跟黨歌。

至於「台灣民眾黨」為何不是簡稱「台民黨」，而是正名為「民眾黨」，蔡壁如解釋，台民黨本來就不是他們自己簡稱，而是新聞出來之後有人把郭董跟柯市長聯想在一起而用的名稱。

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