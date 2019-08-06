花蓮憂中客自由行限縮 蘇貞昌：早有因應

2019-08-06 15:43

［記者王峻祺／花蓮報導］中國限縮來台自由行，花蓮縣長徐榛蔚、立委蕭美琴等人憂心恐衝擊花蓮觀光，行政院蘇貞昌今在花蓮視察蘇花改仁水隧道，指示交通部「國旅秋冬遊獎勵方案」要「多放一點」在東部3縣，強調中國用政治力限制人民自由旅行，「我們早有因應！」

蘇貞昌今在交通部長林佳龍、立委蕭美琴及陳歐珀等人陪同下，視察蘇花改仁水隧道，花蓮縣長徐榛蔚及蕭美琴受邀致詞時，針對中國限縮來台自由行，均表達擔憂花蓮觀光產業恐受衝擊，當面向蘇揆請命。

徐榛蔚說，中國暫停核發來台自由行簽證，未來團客、小三通可能都會受到影響，感謝交通部推出秋冬旅遊補助方案，並增加綠島、蘭嶼及小琉球的補貼，但也希望中央能考量花蓮、台東交通上的不便，同樣給予補貼機制，未來還可包括新南向、港澳日韓飛機到花蓮，或是大型郵輪泊靠花蓮等鐵、公路、航空的交通補助。

蕭美琴則指出，花蓮替代產業和工作機會與西部比較相對有限，中國禁止自由行來台，對花蓮必定有非常大的衝擊，目前除秋冬補助方案，也希望中央能夠從客源多元化、交通便捷、融資貸款等，給予花東更大支持，協助度過難關，觀光對花蓮是重要且關鍵的產業。

蘇貞昌說，因應中國用政治力限制人民自由旅行，雞蛋就不能放在同一個籃子，行政院注意到，不只新南向國家，目前日本、韓國或其他歐美國家旅客都有增加；其實東部有些完全想像不到的好地方，秋冬觀光旅遊加碼補助將多放一點在宜花東，吸引過去不習慣到東部的國人願意到東部旅遊，「有了口碑，還想再來。」

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