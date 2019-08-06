行政不中立？ 蔡壁如：沒規定公務員不能當政黨發起人

2019-08-06 14:44

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲今天正式成立台灣民眾黨，由於市府顧問蔡壁如不但擔任發起人，還負責大半籌備業務，北市議員質疑柯市府行政不中立，要求蔡應先請辭。對此，蔡壁如今受訪強調，自己問過台北市府法務局長，公務員沒有規定不可以當政黨發起人，今天也沒有上台發言、致詞、站台等，公務員可以參加政黨，但不可以掛任何黨職，所以自己也沒有掛黨職。

今天的創黨大會上，一張掛著「郭OO」名牌的座位格外引人注目，蔡壁如透露，昨天永齡基金會執行長劉宥彤有透過LINE聯絡，說要送花，順便詢問要不要來，因此今天劉宥彤有出席，原本郭台銘之子郭守正也會出席，不過自己說「不要，太刺激了」，因此郭守正就沒來了，免得讓大家聯想太多。

另1政黨簡稱也是民眾黨 可能審核不過

此外，目前登記的政黨中，還有一個政黨為「中國民眾黨」，簡稱也是「民眾黨」，兩者恐容易造成混淆，內政部有可能審核不通過。

蔡壁如表示，內政部確實有提醒過，不過中國民眾黨好像沒有人知道，而且之前到網路上登記時，內政部審核的時候是同意的，所以就再看看吧。

對於今天出席的「創黨黨員」大多是素人，蔡壁如笑說，真的是素人，這也是可以預期的，因為這本來是政黨成立的法定程序，有些大家熟悉的人本身有政黨傾向，又或是不方便參加這種政黨活動，所以大半都是素人，今天黨員約出席有1000人左右。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法