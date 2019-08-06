中元普渡拒旺旺 高市議員高閔琳接棒

2019-08-06 14:51

〔記者蘇福男／高雄報導〕為反制紅媒魔爪伸入台灣，透過特定媒體造神、散播不實言論意圖洗腦社會大眾，高市議員高閔琳今天中午接力舉辦「中元普渡拒旺旺、永保台灣不絕望」行動，敬告天地神靈，拒用旺旺食品為祭品，反對助長惡質媒體。

高閔琳服務處今天中午舉辦「中元普渡拒旺旺」活動，供品全部採用台灣本土新鮮水果和非旺旺集團生產的食品，來祭拜好兄弟姐妹，現場並特地準備手工製「抗中保台普渡旗」，除了地方里長、服務處人員，WeCare高雄發起人尹立也到場參與祭拜。

高閔琳表示，紅色滲透已經成為全台民主最大威脅，623反紅媒大遊行之後，全國人民都看到紅色媒體旺中集團如何透過媒體力量，透過製造假新聞24小時播送，政論節目攻擊抹黑，造成台灣民主內政很大威脅。

她說，旺中集團中天電視台背後長期收受中共資金已逾150億元，國外媒體甚至指有國台辦人員每天指揮中天集團製作新聞，因此她利用中元普渡發起「中元普渡拒旺旺、永保台灣不絕望」行動，希望國人正視紅色媒體紅色滲透的力量，如何影響台灣民主，甚至影響明年2020總統大選，她希望中元普渡拒絕使用旺中食品集團的商品，因為每買一包旺旺仙貝，就代表你正在支持、助長紅色媒體侵蝕台灣的民主。

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