政院擬廢印花稅 藍委轟：為選舉架空地方政府

2019-08-06 13:45

〔記者陳昀／台北報導〕行政院將廢除每年高達120億餘元的「印花稅法」，最快下會期三讀通過；立法院國民黨團今天召開記者會痛批，行政院長蘇貞昌廢止這項地方政府的重要稅基，是為了架空多為藍營執政的地方政府，以利2020選舉操作，國民黨團將全力反對、杯葛修法。

國民黨團總召曾銘宗指出，印花稅每年稅收達121億元，是地方政府收入的穩定來源，目前中央負債計6.4兆元，地方政府負債為9109億元，尚有逾17兆元的潛在負債，沒有能力廢止任何一個稅目，這也是過去85年、歷經2次賦稅改革，專家決定不廢止印花稅的原因，英國、日本、香港、新加坡及中國大陸也仍持續課徵。

曾銘宗表示，我國財政並不充裕，要廢止任何稅目都會牽涉經濟活動與財政健全問題，他質疑，民進黨根本是為選情而政策買票，「亂開支票騙選票」，並批評，行政院決定廢止印花稅，極度不尊重財政部的專業考量，更凸顯蔡政府決策的粗暴無禮，國民黨團將強力反對修法。

國民黨立委賴士葆指出，根據「財政收支劃分法」第38條之1，「各級政府、立法機關制（訂） 定或修正法律或自治法規，有減少收入者，應同時籌妥替代財源。」蘇貞昌決定廢除印花稅，是中央請客、地方買單，某種程度是限縮地方權利，尤其22縣市有15縣市是藍營執政，這是架空地方政府，以利2020大選操作，心態可議。

國民黨立委費鴻泰諷刺，蘇貞昌的政治魄力建築在「有錢人笑哈哈，老百姓苦哈哈」之上，印花稅是地方政府最重要的稅基，台北市1年地方稅150億元，其中印花稅收有45億元，即可看出不是小數目，若中央執意廢除印花稅，未來如何開徵新稅？又要如何補貼地方？

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