國安私菸案》偵辦跳過3地檢署遭質疑 原來涉案上士住北檢轄區...

2019-08-06 12:03

〔記者錢利忠／台北報導〕檢調偵辦國安特勤私菸案，每天都有新動作，由於事發地位於桃園地檢署轄區，新北市調查處卻報請台北地檢署指揮偵辦，引來資深媒體人投書「誰把私菸案私轉北檢」一文，內容質疑檢察機關莫名其妙的移轉案件手法，給這件可能牽涉總統蔡英文清白的案子，灑下無限爭議的種子。北檢對此澄清，本案為新北市調查處主動函報北檢偵辦，請外界勿做無謂揣測干擾偵查。

由於此案的案發地位於桃園機場，屬於桃園地檢署轄區，而負責總統維安的國安局則位在士林地檢署轄區，且距離新北市調查處最近的則是新北地檢署，因此當初新北市調查處報請北檢指揮私菸案時，一度被北檢反問，究竟北檢有無管轄權？

據指出，當天新北市調查處向北檢說明時，只提及要針對立委黃國昌當天所開記者會的內容，報請北檢指揮偵辦，後來被北檢問到管轄權的問題後，新北市調查處便交出2名涉案被告的名單，分別是總統府侍衛室少校吳宗憲，以及上士駕駛劉尊彰，其中，吳宗憲的戶籍地並不在北檢轄區，只有劉尊彰戶籍地在屬於北檢轄區的台北市萬華區，北檢確認有管轄權後，隨即分案偵辦。

北檢表示，私菸案是新北市調查處於今年7月22日晚間9時47分，主動持函報請指揮偵辦，並無該投書內容所描述的檢察機關移轉案件等情節。北檢聲明稿強調，調查局相關承辦人與北檢襄閱主任檢察官陳佳秀的電話聯繫經過，都有相關紀錄可證。

北檢聲明稿提及，新北市調查處與調查局將私菸案報請北檢指揮的相關人士，即調查局經濟犯罪防制處企業肅貪科長林維成、新北市調查處處長蔡文郎、以及承辦此案的新北市調查處犯罪防制科科長徐富德等人，北檢有相關電話及會議紀錄可證。

北檢指出，本案涉案機關之總統府侍衛室坐落在北檢轄區內，大多數涉案被告之住居所、辦公處所及犯罪地亦在北檢轄區，私菸案主要管轄聯繫因素均在北檢轄區內，北檢的管轄權毫無疑義。

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