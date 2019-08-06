中市府踹共！學者︰韓國瑜造勢是公益 紙風車表演變政治？

2019-08-06 10:51

〔記者蘇孟娟／台中報導〕紙風車不滿台中市政府政治介入公益演出，昨日怒發聲明未來公益演出跳過台中，引發軒然大波；逢甲大學都市計畫與空間資訊系副教授劉曜華在臉書質疑韓流借遺址公園丟垃圾叫公益，紙風車借學校辦藝術活動叫政治活動，「這個市政府的邏輯實在很錯亂」；立委張廖萬堅也質疑，市府可以「寬於律己」，把惠來遺址公園出借給韓國瑜初選造勢，糟踏文化資源，又掛上政治色彩的眼鏡「嚴於待人」；他宣佈，為了不讓家長孩子失望，決定「撥亂反正」爭取企業支持，邀請紙風車劇團在11、12月空檔期，加碼在西屯演出兩場，敬請期待。

劉曜華怒批，拒絕已有慣例的活動，用力擁抱很明顯的政治造勢活動，還顛倒是非、胡說八道，這樣怎麼教小孩，事件已嚴重影響台中市的城市形象。劉曜華說，新聞局長及教育局長應該回家吃自己，以免丟台中人的臉。

張廖萬堅也說，協助孩子參與藝術表演活動的任何團體及個人，不分身分職業，只要是站在對孩子最有利的前提下，市府部門不但要樂觀其成，而且應全力協助，而非自己掛上政治色彩的眼鏡「嚴於待人」，卻「寬於律己」，可以把惠來遺址公園出借給韓國瑜初選造勢，糟踏文化資源，然後爭眼説瞎話「不清楚是韓借去用？」。

張廖萬堅說，因為活動本身純屬公益性質，過去市府包括胡志強、林佳龍擔任市長的教育局所屬學校及文化局，也都樂於掛名指導單位或協辦，如今備受刁難，為了不讓家長孩子失望，決定「撥亂反正」爭取企業支持，邀請紙風車劇團在11、12月空檔期，加碼在西屯演出兩場，敬請期待。

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