軍中隱匿酒駕、性騷擾微增？ 國防部：嚴懲不貸

2019-08-06 10:11

〔記者黃欣柏／台北報導〕針對媒體引述審計部報告，指軍中性騷擾成立案例微幅上升等，國防部今表示，2016到2018年性騷擾實際成立案件分別為24、29、36件，均依規定由外聘委員召開「性騷擾申訴審議會」核予懲處，絕不寬貸。

國防部也提到，為了周延性騷擾法制程序，已修訂「國軍人員性騷擾處理及性侵害預防實施規定」、「國軍人際關係行為規範」及「國軍內部管理工作教範」等規定，強化性別分際、調查人員教育訓練、處理流程及被申訴人調整單位等，1今年迄今實際成立案件僅9件，已有一定成效。

對於日前審計部報告中提及軍方僅提報1成軍中酒駕案件，國防部則解釋，根據審計部提供的資料，2015至2018年間共有41萬7235筆涉犯酒駕人員資料，其中軍職及聘雇人員計有4720筆，國防部已列管480人防，其餘與審計部報告列計人數之差距，包括「役前、役後發生酒駕」、「非國防部所屬單位人員」及「肇案後隱匿未報辦理退役（伍）等3類，目前隱匿未報仍在役者尚有297人，軍方已於上月26日要求各單位依規定懲處並追究「隱匿未報」責任。

國防部強調，後續將協調交通部建立通報平台，提供違反「道路交通管理處罰條例」的名冊，涉及隱匿未報者將依規定嚴懲，此外國防部也已於5月8日提高行政懲處，針對酒精濃度達0.25毫克以上者，將予「酒駕汰除、肇事撤職」處分，以遏止酒駕行為。

國防部最後也表示，為了強化各級幹部防治性騷擾、酒駕、反毒及行車安全等重大軍風紀工作，上半年已於3月份召集旅級以上幹部實施宣導課程，下半年則預計在8月下旬針對營級基層幹部宣教，並採「小編組、高頻次」原則至各單位實施督訪，確實防杜案件肇生。

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