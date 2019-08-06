國安私菸案》北檢搜索華航內幕 原來公關室扮演這角色

2019-08-06 09:42

〔記者錢利忠／台北報導〕檢調偵辦國安私菸案連日來勘查扣案的華航檔案，據悉，華航公關室公共事務部才是專機任務首要窗口，對口則是外交部禮賓處交際科，訂單經外交部轉公關室後再由空品處下訂，總統府侍衛室承辦少校吳宗憲，則將訂單電郵給空品處確認；為釐清訂運流程及金流，台北地檢署近日來不斷傳訊相關承辦人釐清疑點。

據悉，北檢主任王鑫健上月底率隊搜索華航總部時，扣得公關室、空品處等大批檔案，而華航董事長謝世謙當日全力配合，指示總稽核室清查相關檔案的事發時間，找出對應管理人身分，因此才暫時未被傳喚。北檢對此則表示，偵查不公開，不便說明。

今年7月出訪的「自由民主之旅」專案，前置作業從外交部6月5日去文侍衛室起算，侍衛室與華航的聯繫管道則由外交部擔任，外交部啟程前1週還召開「專機跨單位協調會」，聯繫華航及侍衛室與會。

包括華航公關室承辦經理及吳宗憲等人都出席協調會，吳宗憲要求公關室與會時，攜帶免稅品型錄以供預訂填單，因預訂單上註明聯繫空品處，吳宗憲遂寄電郵向空品處承辦人黃川禎預訂9200條菸，額外訂單則透過公關室聯繫空品處補訂，並於專機返國時利用「機邊交貨」簽收，由特勤自行運走菸品。

據悉，華航基層有人證稱，啟程前2至3週，公關室曾通知空品處商用品規劃暨營銷部，將免稅品型錄及菸品價格表寄給外交部禮賓處交際科；而公關室也將免稅品預訂單的EXCEL檔案，以電郵傳至外交部。華航則提供出訪者登入「免稅品預訂系統」，今年3月開始提供「訂位代號」，今年兩次出訪的府會人士可依代號「＠VIPPR」登入系統訂菸，媒體及隨機人士使用權限較低的代號「＠VIPME」登入，無預購香菸權限，但可詢問空服員購買。

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