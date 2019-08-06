中市府迎韓流拒紙風車 學者要求2局長下台

2019-08-06 09:30

〔記者黃鐘山／台中報導〕紙風車劇團原訂本週到台中市進行「368鄉鎮市區藝術工程」演出，疑因台中市政府「刁難」喊卡。逢甲大學教授劉曜華在臉書痛批，韓流借遺址公園丟垃圾叫做公益活動，紙風車借學校辦親子藝術活動叫做政治活動，新聞局長及教育局長應該下台。

劉曜華說，台中市政府出借場地舉行韓國瑜造勢大會，小來公園（惠來遺址）丟滿垃圾叫做公益活動，紙風車借學校辦親子藝術活動叫做政治活動，這個市政府的邏輯實在很錯亂。這樣子的新聞局長及教育局長應該回家吃自己，以免丟台中人的臉。

他又說，台中市新聞長吳皇昇的回應更有意思，吳皇昇說，「市府支持公益活動從不預設立場，此次活動市府並未補助或共同策劃，依規不得作為主辦或協辦單位。」結果，南陽國小同意列入協辦，所以違規？永安國小百般推託，所以合法？他痛批這是什麼公益？

劉曜華強調，台中市政府拒絕已有慣例的活動，用力擁抱很明顯的政治造勢活動，竟然還可以顛倒是非，胡說八道，這樣怎麼教小孩，這次事件已經嚴重影響台中市的城市形象，應該要有人出面道歉，危機處理。

台中市長盧秀燕昨晚則在臉書回應說，「紙風車，我們歡迎都來不及，化解誤會，一切以孩子為重」；她還說，「可能跟政府及學校機關有溝通和認知上的落差，如果因此造成紙風車的誤解，絕對是我們有錯，處理上有不夠完善的地方，我們不會迴避，謹此致歉。」

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