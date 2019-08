主動公開與我駐美代表會面 美政軍助卿重申安全承諾

2019-08-06 09:55

〔記者呂伊萱/台北報導〕美國國務院政軍事務助理國務卿庫珀(Clarke Cooper)於美東時間5日公開與我駐美代表高碩泰會面照片,並提及兩人進行「美台政治軍事對話」,重申美台致力於促進台海與區域和平穩定的承諾。

中國上月底發表國防白皮書,再次重申不放棄武力對台,近期亦頻頻釋放演習訊息,恫嚇意涵不言而喻。美國則在總統上月出訪過境美國前,宣布川普政府任內第3次對台軍售,展現對台灣與區域的安全承諾決心。

甫於今年5月上任的美國國務院政軍事務助理國務卿庫珀(Clarke Cooper),則於美東時間5日在個人官方推特上,公開與我駐美代表高碩泰會面照片,並提及兩人進行「美台政治軍事對話」(US and Taiwan Political-Military Dialogue),重申美台致力於促進台海與區域和平穩定的承諾。

庫珀是現任負責政治軍事事務的助理國務卿,去年6月接受川普提名,並於今年4月獲參議院確認,於2019年5月2日上任。庫珀7月中旬出席參議院外交關係委員會聽證會時,被問到有關台灣面臨中國威脅相關問題時,庫珀回答說,針對台灣主權的威脅不會減少或消失,華府需要確保台灣能捍衞自身主權,並能在自由開放印太區域,發揮區域安全作用。

另針對中國對區域造成的威脅,美國國防部長艾斯培(Mark Esper)4日才在美澳年度部長級會議中表示,堅決反對中國令人擔憂的侵略行徑及破壞穩定的行為模式,並強調在印太地區,「地位不該由強權決定,而命運不該由債務主導,美國不會袖手旁觀,讓任何一個國家為追求自身利益,犧牲他人並重塑印太地區」。

Pleasure to catch-up with the @TECRO_USA Representative Stanley Kao, and recommit to an #US and #Taiwan Political-Military Dialogue to promote peace and stability across the Taiwan Strait and region. @StateDeptPM #partnership pic.twitter.com/AJ3nVT8XpS