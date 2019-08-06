主動公開與我駐美代表會面 美政軍助卿重申安全承諾

2019-08-06 09:55

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國國務院政軍事務助理國務卿庫珀（Clarke Cooper）於美東時間5日公開與我駐美代表高碩泰會面照片，並提及兩人進行「美台政治軍事對話」，重申美台致力於促進台海與區域和平穩定的承諾。

中國上月底發表國防白皮書，再次重申不放棄武力對台，近期亦頻頻釋放演習訊息，恫嚇意涵不言而喻。美國則在總統上月出訪過境美國前，宣布川普政府任內第3次對台軍售，展現對台灣與區域的安全承諾決心。

甫於今年5月上任的美國國務院政軍事務助理國務卿庫珀（Clarke Cooper），則於美東時間5日在個人官方推特上，公開與我駐美代表高碩泰會面照片，並提及兩人進行「美台政治軍事對話」（US and Taiwan Political-Military Dialogue），重申美台致力於促進台海與區域和平穩定的承諾。

庫珀是現任負責政治軍事事務的助理國務卿，去年6月接受川普提名，並於今年4月獲參議院確認，於2019年5月2日上任。庫珀7月中旬出席參議院外交關係委員會聽證會時，被問到有關台灣面臨中國威脅相關問題時，庫珀回答說，針對台灣主權的威脅不會減少或消失，華府需要確保台灣能捍衞自身主權，並能在自由開放印太區域，發揮區域安全作用。

另針對中國對區域造成的威脅，美國國防部長艾斯培（Mark Esper）4日才在美澳年度部長級會議中表示，堅決反對中國令人擔憂的侵略行徑及破壞穩定的行為模式，並強調在印太地區，「地位不該由強權決定，而命運不該由債務主導，美國不會袖手旁觀，讓任何一個國家為追求自身利益，犧牲他人並重塑印太地區」。

Pleasure to catch-up with the @TECRO_USA Representative Stanley Kao, and recommit to an #US and #Taiwan Political-Military Dialogue to promote peace and stability across the Taiwan Strait and region. @StateDeptPM #partnership pic.twitter.com/AJ3nVT8XpS — R. Clarke Cooper （@AsstSecPM） 2019年8月5日

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