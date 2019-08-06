潘恒旭酸陳柏惟「落跑惟一」 網笑：罵到自己老闆惹

2019-08-06 10:50

〔即時新聞／綜合報導〕「抗韓戰神」陳柏惟將揮軍台中，迎戰國民黨立委顏寬恆，高雄市觀光局長潘恒旭卻在臉書酸陳柏惟「落跑惟一」、「去台中也選不上」。但這番說法也引發網友笑稱「局長你罵到自己老闆惹」、「不用說大家都知道你忍你老闆很久了！」

民進黨、台灣基進昨（5）日共同推派台灣基進發言人陳柏惟出戰台中市立委選舉，潘恒旭卻在臉書PO文酸陳柏惟「落跑惟一，說什麼愛高雄真Cheap」、「落選惟一，去台中也選不上」、「唯一支持顏寬恒讓你變消波塊」等。

在潘的臉書貼文底下，雖然有不少人贊同潘的說法，並紛紛嗆陳「來台中讓你變惟一消波塊」、「高雄人不要的改到台中繼續騙」等。但也有網友陸續湧入發言，反酸潘「怎麼覺得你在說你老闆，笑死」、「局長你罵到自己老闆惹XD」、「罵自己老闆，你離職信寫好了嗎」、「不用說大家都知道你忍你老闆很久了！」、「為什麼每一點看起來都像在嗆潘局長您的老闆，工作難免會遇到不順心，有話記得跟老闆溝通溝通喔！」等。

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