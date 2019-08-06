紙風車由藍變綠？盧秀燕去年選前 掛名協辦進入校園

2019-08-06 09:28

〔記者張瑞楨／台中報導〕針對紙風車劇團指控，被台中市政府侮辱糟蹋，台中市長盧秀燕昨天夜間道歉，指稱是「誤會」，立法委員張廖萬堅今天貼出「打臉文」，去年11月12日，就在市長議員選舉前不久，紙風車劇團在豐原區豐田國小演出，國民黨立委江啟臣，正在選市長的盧秀燕，尋求連任的國民黨市議員張瀞芬、陳本添都掛名協辦，當時的台中市長林佳龍主政下的中市教育局，並未阻撓，「紙風車去年是藍的？今年變綠的？是誰屈從政治黑手伸進教育局？」。

深受學童歡迎的紙風車劇團，原訂於8月10日、8月11日台中豐原區南陽國小與台中市西屯區永安國小演出，不料，卻被台中市政府貼上「綠色」政治標籤，再以「恐有政治考量須保護學校單純性」為由，拒絕出借場地，引發紙風車基金會執行長李永豐怒批「出錢又被糟蹋！」，並決定取消台中市演出活動。

對此，台中市長盧秀燕昨天夜間道歉，並指這是誤會一場，一切以孩子為重，但她卻又意有所指說，「為了孩子們的笑容，也懇請少數人士樂見雙方圓滿，促成演出，避免火上加油，萬分感謝。」。

多次邀請紙風車到台中市演出的立委張廖萬堅，今天拿出一張紙風車劇團演出的傳單，「打臉」台中市政府與盧秀燕，這張傳單是紙風車劇團與台灣新世代關懷協會合辦，去年11月12日，距離市長與議員選舉不到兩個星期，在豐原區豐田國小舉辦的「蕃薯森林奇遇記」，傳單上還有立委江啟臣的照片，競選連任的國民黨市議員張瀞芬、陳本添，以及競選市長的盧秀燕，以立委服務處之名，一起掛名為協辦單位。

張廖萬堅質疑，「是誤會？紙風車去年是藍的？今年變綠的？是誰屈從政治黑手伸進教育局？」，他強調，這場演出就在選舉投票前不久，「前朝林佳龍市長主政下的教育局，有長官去關切刁難或阻撓嗎？為什麼去年參選市長的盧立委，可以進校園掛名辦紙風車活動？今年盧市長主政的教育局，卻頻頻有長官去學校干擾阻撓？」，他希望中市政府與盧秀燕，公佈政治黑手並誠懇溝通公開道歉。

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