一芳水果茶挺一國兩制 ？ 網友嘆：創始店旁是民主發源地

2019-08-05 23:18

〔即時新聞／綜合報導〕台灣知名手搖飲料店「一芳水果茶」今（5）日在微博發文支持一國兩制，譴責香港「暴力」罷工，消息曝光遭台灣網友砲轟，揚言「拒喝舔共茶」。對此，有網友感嘆，「一芳創始店附近的三民書局是民主前輩在戒嚴時的起源地，沒想到一芳卻支持一國兩制」。

「一芳水果茶」在今天下午5點45分在中國微博發出聲明表示，「堅決維護一國兩制，堅決反對暴力罷工」聲明，內容提到「有違反法律藐視國家的行為，必將嚴懲並保留進一步追究法律責任的權利！一芳絕不允許任何意圖分裂國家的行徑」。

對此，臉書粉專「台灣佛克斯 Taiwan Focus」發文感嘆，「一芳創始店在豐原廟東，然後離創始店最近的就是走路就到的豐原站前店，這間幾乎就在三民書局旁而已。三民書局是民主前輩在戒嚴時代的起源跟聚集地，而三民書局即將在這陣子就要熄燈，一芳卻在那邊支持一國兩制」。

「台灣佛克斯 Taiwan Focus」指出，相信加盟的店裡面一定也是有很多與台灣人相同立場的人，只是希望他們以後可以慎選加盟，直言「有的人也很倒霉，花那麼多錢加盟只是想做個小本生意，結果卻被捲進一個不可抗的事件」。

《中央社》報導，針對微博發文挺一國兩制引發軒然大波，一芳水果茶公關副理林孟樺回應，微博貼文並非台灣總公司所撰寫，因此目前沒有要回答外界相關疑慮。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法