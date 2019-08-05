一芳水果茶挺一國兩制 ？ 網友嘆：創始店旁是民主發源地
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2019-08-05 23:18

〔即時新聞／綜合報導〕台灣知名手搖飲料店「一芳水果茶」今（5）日在微博發文支持一國兩制，譴責香港「暴力」罷工，消息曝光遭台灣網友砲轟，揚言「拒喝舔共茶」。對此，有網友感嘆，「一芳創始店附近的三民書局是民主前輩在戒嚴時的起源地，沒想到一芳卻支持一國兩制」。

「一芳水果茶」在今天下午5點45分在中國微博發出聲明表示，「堅決維護一國兩制，堅決反對暴力罷工」聲明，內容提到「有違反法律藐視國家的行為，必將嚴懲並保留進一步追究法律責任的權利！一芳絕不允許任何意圖分裂國家的行徑」。

對此，臉書粉專「台灣佛克斯 Taiwan Focus」發文感嘆，「一芳創始店在豐原廟東，然後離創始店最近的就是走路就到的豐原站前店，這間幾乎就在三民書局旁而已。三民書局是民主前輩在戒嚴時代的起源跟聚集地，而三民書局即將在這陣子就要熄燈，一芳卻在那邊支持一國兩制」。

「台灣佛克斯 Taiwan Focus」指出，相信加盟的店裡面一定也是有很多與台灣人相同立場的人，只是希望他們以後可以慎選加盟，直言「有的人也很倒霉，花那麼多錢加盟只是想做個小本生意，結果卻被捲進一個不可抗的事件」。

《中央社》報導，針對微博發文挺一國兩制引發軒然大波，一芳水果茶公關副理林孟樺回應，微博貼文並非台灣總公司所撰寫，因此目前沒有要回答外界相關疑慮。

  • 台灣知名手搖飲料店一芳台灣水果茶今日在官方微博發文支持一國兩制、譴責香港罷工。（資料照）

    台灣知名手搖飲料店一芳台灣水果茶今日在官方微博發文支持一國兩制、譴責香港罷工。（資料照）

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