「支持蔡英文連任」時力主席邱顯智長文表態

2019-08-05 22:59

〔即時新聞／綜合報導〕時代力量黨主席邱顯智，本週將和民進黨主席卓榮泰針對2020總統大選進行會談。邱顯智今天（5日）晚間在臉書發布長文，回答外界對時力的3大問題，更以黨主席身分強調「支持蔡英文總統連任」，盼與民進黨釐清彼此價值。

邱顯智回答3大問題，包括「時力是否支持蔡英文連任」、「時力內部立場差異」及「時力如何和民進黨釐清彼此價值」。首先，他指出，時力決策委會肯定蔡英文在捍衛主權上的努力，並支持本土政權的延續及改革，希望支持總統連任並沒有疑義，「作為黨主席，我也希望在黨代表大會上，說服大家支持這樣的決議。」

黨內部立場方面，他強調，外界批評時力「看風向」是誤解，提到去年他作為竹苗黨部的主委，當黨內陷入挺柯反柯之爭時，他與竹竹苗7名議員候選人就共同明確提出「反對兩岸一家親」的主張，而九合一大選後，他在競選決策委員時，也再次提出這個主張，並獲選為黨主席「我們在主權立場上，一路走來相當明確。」

針對上週林昶佐退黨提出的「黨中央堅持看民調」言論，他則表示，並非「遷就」誰的粉，而是還有許多時力支持者對執政黨懷有疑慮，必須正視、理解這些支持者。

他提到，為了釐清彼此價值、擴大本土陣營力量，時力也盤點幾項關鍵法案，確認民進黨能在本屆立法院的最後一個會期結束前進行處理，包括「反對紅色滲透」法案、提名NCC正副主委、「實價登錄2.0」法案等。

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