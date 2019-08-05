私菸案》北檢搜索華航當天 謝世謙已配合調查

2019-08-05 21:24

〔記者錢利忠／台北報導〕檢調偵辦國安特勤私菸案，近半月以來傳訊動作不斷，每天都有傳訊華航基層或涉案軍士官，外界把矛頭指向華航董事長謝世謙，點名應傳喚謝世謙，釐清馬政府時代「久安專案」開始的「機邊交貨」模式；但據悉，早在7月26日北檢搜索華航總部當天，謝世謙就已配合調查，指示華航總稽核室速查相關爭議事件時間點，釐清對應管理者的身分。

今年7月26日，曾在三中案偵訊過前總統馬英九的北檢主任檢察官王鑫健，秘密持5張搜索票，率隊赴華航位於桃園的總部，大規模搜索包括位於總部大樓的公關室、空品處，以及鄰近的華膳空廚、保稅倉庫等多處，搜索行動從早到晚，於當晚7點多才結束，歷時9個多小時。

當天不僅北檢大動作搜索華航總部，就連交通部也針對外界質疑華航機邊交貨等疑點，下令要求華航高層盡速說明。據了解，北檢搜索華航的當天，身為華航董事長的謝世謙，立即指示總稽核室查明具有爭議事件的發生時間點，並要求釐清相對應該負責的管理人身分，全力配合檢調及交通部等單位的調查。

關於相關被告的傳訊節奏，北檢表示，基於偵查不公開，無法說明。

而目前捲入私菸案遭北檢傳喚的華航職員，有4人已被列圖利罪被告而被諭令交保，層級由上而下分別是華航前資深副總羅雅美、擔任元首專機空品業務的華航空品供應營銷處前副總邱彰信、邱的下屬空品處協理于堯、于堯的下屬空品處代組長黃川禎。

上週檢調傳訊華航高層後，僅羅雅美1人訊後獲無保請回，邱彰信則被諭令70萬交保、于堯50萬交保、黃川禎20萬元交保。據悉，邱彰信視為是華航專機免稅品業務的最高層級督辦人，而此次出包的就是免稅品業務，基於華航高層的督辦業務分工，身為專機負責人的最高層督導者羅雅美，才暫獲無保請回。

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