登入華航免稅品系統 傳最高權限「訂位代碼」曝光

2019-08-05 21:33

〔記者錢利忠／台北報導〕檢調偵辦國安私菸案，近日來持續勘查扣案的華航內部檔案，為釐清訂菸流程及名單，今除提訊在押的總統府侍衛室少校吳宗憲、張恒嘉2人外，另以證人身分傳喚6名委託吳代購免稅菸的親友團；據悉，今年度2次出訪專案的隨行人士，都取得專屬「訂位代碼」，又以府會官員的代碼權限最高，可直接以代碼登入華航免稅品預訂系統，預購買菸。

檢調比對華航內部檔案，針對專機「免稅品預訂系統」，最早是從2003年4月上線，搭乘專機的隨行人士，須填入「訂位代碼」才能登入系統，享受預購免稅品等服務。針對相關案情進度，台北地檢署則表示偵查不公開。

據悉，華航空品處等相關單位職員偵訊時提及，今年3月開始，空品處提供2種訂位代號給專機隨行人士，府會官員的專屬訂位代號為「@VIPPR」，此代號的訂購權限最高，以此代號登入訂購系統後，可線上登記預購免稅菸品。此外，府會官員透過系統預購，還享有專機歸國後「機邊交貨」等福利。

此外，包括隨行出訪的媒體及隨機人員等人，也可取得1組訂位代號「@VIPME」，但此代號的權限較府會官員的代號來得低，登入預購系統之後，只能訂購免稅品，但無法預購免稅菸品，若想買免稅菸品，唯一的管道就是主動詢問空服員，並於機上取貨，返國後依一般正常通關程序受檢入境，若攜帶超量菸品除須補稅外，還須受罰。

據了解，今年3月隨同總統出訪的某電視台記者，就曾在機上超額刷購7條免稅菸品，入境時沒有誠實申報，最後被海關攔查，當場被扣菸及要求補稅，另被依違反菸酒管理法開罰，每條菸須繳500元罰金。

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