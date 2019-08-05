韓國瑜稱香港罷工為「動亂」 黃捷：台灣人民絕無法接受

2019-08-05 22:05

〔記者王榮祥／高雄報導〕香港大罷工引發全球關注，高雄市長韓國瑜今強調支持香港民主自由，卻又以「動亂」形容這些行動，引發外界議論；時代力量高市議員黃捷透過臉書公開譴責，直言國民黨總統參選人的說法，台灣人民絕對無法接受。

韓國瑜今指出，香港跟台灣是一水之隔，站在台灣立場，一定支持香港的民主自由，也希望繁榮、穩定、和諧的香港，能夠趕快重新恢復。

他認為，從反送中到大罷工，顯然香港政府跟民眾的對立急遽升高，建議香港政府應迅速成立獨立調查委員會，把這幾天「暴力事件」清楚調查，也能緩和香港居民情緒。

韓國瑜進一步指出，香港跟台灣之間的交易、旅遊很頻繁，如果香港「動亂」持續下去，不光是香港損失，也會是台灣重大損失。

時力高市議員黃捷下午透過臉書表示，韓國瑜竟然將香港人的行動稱為「動亂」，台灣人民絕對無法接受。

她說，昨天是香港民主史上重要一天，面對中共政權壓迫，港人決定站起來，用大三罷（罷工、罷課、罷市）來表達香港人民的公民不服從，不僅是民眾，連公務員、航空業、交通運輸業也紛紛加入罷工行列。

黃捷表示，在上次抗爭中，第一時間說不清楚香港狀況的韓市長，昨天卻稱香港的現況是「動亂」，希望「動亂」快點平息，回復到繁榮、穩定、和諧的香港，甚至稱反送中是「暴力事件」，呼籲成立獨立調查委員會，以緩和港人的情緒。

黃捷說，上次元朗事件滿身是血的記者、被打到趴下的孕婦、跟昨天被港警強扒內褲驅離的少女，這些對韓市長來說，都是暴力、動亂嗎？韓市長所謂暴力事件，難道指的是港人爭取民主自由的過程嗎？

黃捷強調，香港這股韓國瑜所謂「動亂」的能量，絕不是單單因為反送中就突然爆發，身為國民黨正式提名的總統參選人，若覺得民眾不該反抗、不該行使公民權，甚至認為政府應該趕快平息「動亂」，台灣人民絕無法接受。

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