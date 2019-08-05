韓國瑜稱香港「動亂」 議員批：當總統豈不是要戒嚴

2019-08-05 22:05

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長韓國瑜今天對香港人民的「大三罷」，卻稱香港的現況是「動亂」，希望「動亂」能快點平息。對此，高雄市議員譴責韓國瑜「打從心底反民主」，如果真的讓他當選總統，台灣豈不是要被他宣布宵禁或戒嚴？

香港反送中今日發起「大三罷」運動（罷工、罷課、罷市），多數民眾響應抗爭。對此，高雄市長韓國瑜接受採訪時卻表示：「如果香港動亂持續下去，不光是香港的損失，也會是台灣重大的損失」。

民進黨議員林智鴻指出，韓國瑜打從心底反民主，才會用「動亂」的字眼，更讓人感到憂心的是與中聯辦同調，有種隔海呼應的味道。

林智鴻說，端看韓國瑜面對高雄市民自組發起的公民割草行動，卻批評市民鬼頭鬼腦，用行政干擾阻擋公民請願，就知道韓國瑜心中的價值多麼的反民主、反自由。

林智鴻認為，韓國瑜一路以來都是說一套做一套，他說要對台灣的民主有信心，但當了市長就阻擋市民自由表達，選總統稱香港為「動亂」，如果真的讓他當選總統，台灣豈不是要被他宣布宵禁或戒嚴？

時代力量議員黃捷也說，韓國瑜身為國民黨正式提名的總統候選人，若覺得民眾不應該反抗、不應該行使公民權，甚至認為政府應該趕快平息「動亂」，台灣人民絕無法接受。

黃捷進一步說，韓國瑜害怕民眾反抗、反對抗爭的端倪，早已從去年選舉前說「若當選，禁止政治性及意識型態集會遊行」，即可知他反民主、倒退回戒嚴時期的心態。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法