「小三通得之不易」 金門縣長籲珍惜成果

2019-08-05 19:59

〔記者吳正庭／金門報導〕今日傳出9月起停止中國人民循小三通來台觀光，陸委會下午已證實無此訊息，應是媒體誤傳。金門縣長楊鎮浯今也表示，縣府透過各種管道所了解的小三通，並沒有在9月1日要停的跡象跟訊息；縣府的立場，小三通是經過10幾年得之不易的成果，即使在兩岸關係最低潮的時候，小三通依然扮演兩岸間非常重要的管道，大家必須珍視，也珍惜小三通得來的成果；對於小三通不僅不要去影響它，同時要想怎麼樣讓小三通能夠進一步的發展，這才是對兩岸關係比較好的一個方向。

正為秋行軍蟲肆虐金門高粱田，忙得不可開交的金門縣農會理事長蔡水游得知傳聞，更沒好氣的說：「該來的不來，不該來的卻來了一大堆！」。

楊鎮浯說，金門在過去半年當中，非常關注金門所謂的大四通（經貿合作暢通、基礎設施聯通、能源資源互通、行業標準共通）跟小四通（通水、通電、通氣、通橋），也非常關注應通盡通，所以還是希望在這一個生活圈的概念之下，能夠往正面的方向來走，一些會影響到金門業者發展跟生存的，希望盡量降到最低。

金門籍立法委員陳玉珍說，下午4時左右向廈門市台辦查證結果，也說「沒有9月1日要暫停陸客經由小三通來台」這件事。

正在廈門推介金門旅遊業務的金門觀光協會理事長吳嘉獎說，這是很嚴重的事情，就他在當地向台商及許多台辦幹部的詢問，都說「沒有要停止！」，許多官方安排8月底到台灣的訪問行程，也都照常進行。

金門小三通在2003年曾因發生sars疫情，短暫停過10幾天，雖然當時旅客流量不多，仍造成不小震憾；業者表示，中國自8月1日停簽自由行已造成商機受損，不希望再雪上加霜，否則要讓金門業者何去何從？

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