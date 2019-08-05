張琍敏被告誹謗二度缺席 陳菊律師︰請法官考慮拘提或通緝

2019-08-05 19:47

〔記者張文川／台北報導〕資深藝人張琍敏4月初在臉書指「高雄有3000億的重大弊案，陳菊蛇鼠一窩」等，總統府秘書長陳菊認為張琍敏未經查證散布不實消息，為了抑制假新聞歪風，提出自訴控告張琍敏妨害名譽，台北地院今第2次開庭，張琍敏仍和前次一樣未到庭，透過律師表示目前身在美國，10月初才會返國，屆時將預留1至2個月時間配合法院密集審理。

張琍敏4月初在個人臉書上表示：「因為高雄有3000億的重大弊案，陳菊蛇鼠一窩，所以新潮流一直發動文宣，煽動韓國瑜選總統，調虎離山，然後老鼠群起攻之」，她認為這些是民進黨的死穴，韓國瑜不選總統就是要牢牢抓住弱點重重的高雄，就如孫子兵法的圍魏救趙之計，看好未來民進黨逐步被消滅在地球上。

陳菊辦公室回應指出，張琍敏從「因為高雄」至「老鼠群起攻之」之間的這整段陳述，是未經查證的不實消息，已經涉及傷害陳菊名譽，並誤導社會輿論，為端正視聽，追究不法，委請律師游琦俊提告加重誹謗。

張的代理律師︰她10月回國停留1至2個月

游琦俊今當庭表示，今年5月6日第一次開庭時，張琍敏也未到庭，今天是第2次無故未到庭，顯有故意延宕訴訟或刻意不到庭的情形，請法官考慮是拘提或發布通緝；張琍敏的代理律師陳佳雯表示，張琍敏10月初會回國，屆時會停留1至2個月配合法院的密集開庭。

法官問是否還有談和解的空間？游琦俊說，上次開庭後，就再也未接到對方任何書狀，不知從何談起；陳佳雯說會將此問題轉達給張琍敏，看她有沒有和解之意。

至於案情本身，陳佳雯指出，張琍敏主張自己無罪，認為整段言論都是「評論」，自認是對可受公評的事所做的合理評論，沒有實質惡意。

游琦俊反駁，「高雄有3000億弊案、陳菊蛇鼠」等語並非評論，而是陳述不實的「事實」，事涉真假，就應善盡查證的義務，且至今也沒發生「高雄3000億弊案、陳菊蛇鼠一窩」的事實，張琍敏的這些陳述，顯是為了支持特定政治人物，而刻意貶抑陳菊的個人名譽和社會評價，應構成加重誹謗罪。

法官要求陳佳雯在10月下次開庭以前，先詢問張琍敏，並以答辯狀先答覆張琍敏發文的查證經過、言論是依據什麼資料。

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