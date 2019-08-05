現身U12觀賽 賴清德不談政治只關心這件事！

2019-08-05 16:20

〔記者蔡文居／台南報導〕前行政院長賴清德昨晚與友人到台南亞太棒球村觀看U12世界盃少棒賽台、日之戰，賴清德的子弟兵、台南市議員王錦德也陪同前往看球。王錦德今天受訪表示，他陪賴醫師去看球，賴原本就熱衷棒球，昨晚並未觸及任何政治議題，但賴相當關切球場工程，特別交待他對亞太棒球村後續工程要嚴加督促。

賴清德在民進黨總統初選後不久，便前往美國及日本，一直到前幾天才回國。

王錦德表示，賴醫師昨晚與2名友人前往看球，他則在球場外與他們會合一起進場，為台灣小將加油。由於亞太棒球村是賴擔任台南市長任內的重大施政建設，賴對於球場建設相當關切，發現球場外野外面與原先設計不一樣，要求他對後續工程要嚴加督促。

賴清德認為，亞太棒球村主球場外野外面原先設計是一片草坡，當初做此設計，是要開放給買不到票的觀眾也可以在外野的草坡看球。昨晚他在現場看球，卻不看到外野的草坡，懷疑是不是球場後來有變更，並要求王錦德進行後續追蹤。

王錦德表示，目前已完工的亞太棒球村的少棒主、副球場，賴院長看了也很滿意，而日前他遇到南非隊的教練也跟他稱讚不已，說這球場是他們到世界各地比賽，所看過最棒的少棒球場。

市府工務局則表示，球場外野仍保持草坡型式，但因這次U12賽事，經使用單位評估後，考量球迷觀賽舒適度及場地人力管理配置，賽事期間暫不開放使用。因此外野外面有封起來，在球場內是看不到的。外野還是有草坡的設計，並沒有做任何變更。

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