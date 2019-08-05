評第三航廈工程遭批「良心不見」 鄭運鵬回應了

2019-08-05 14:09

〔記者謝君臨／台北報導〕針對桃園機場第三航廈工程，台北市長柯文哲近日與民進黨立委鄭運鵬「隔空對話」，對於柯批評鄭「不要政治做到最後，良心都不見了」，並稱總統蔡英文旁邊的每個人都貪污；稍早鄭運鵬強調，他的從政良心本於就事論事的原則，談的是公共政策的內容，並「無意與柯文哲市長吵政治」。

柯文哲昨質疑，第三航廈一再流標，是政治力介入導致台灣空轉的例子；鄭運鵬則駁斥，強調是因設計施工難度太高，並反問柯「大巨蛋等5大弊案，是什麼力介入？」柯今再回嗆，指鄭是念台大土木系畢業的，也是高知識份子，人家批評你，要回去深刻反省，「不要政治做到最後，良心都不見了」。

柯還說，我們都希望台灣好，自己2016年是支持蔡英文的，但是「妳（指蔡英文）怎麼把國家搞成這樣子，妳沒有貪污，但妳旁邊的每個人都貪污啊」。

對此，鄭運鵬稍早於臉書發文指出，讓柯文哲市長親自回應他昨天的質疑，受寵若驚，有點感到榮幸，不過，他的從政良心就是本於就事論事的從政原則，還是說明一下第三航廈，不要讓媒體被柯市長的片面資訊誤導。

鄭說，第三航廈的設計，是馬英九時代開始進行本體營造工程，即使現在遲遲無法順利招標，我們也沒有把當初的設計評選結果當作弊案在質疑，現在柯把第三航廈連結貪污，必須要請問市長，「講的是國民黨執政或民進黨執政的哪個階段？」

鄭強調，這3年來，歷任的機場公司主管，甚至交通部首長，也都為了如何在原始設計概念之下，能夠順利施工完成，後續能夠控制成本自主維修，想了各種方法，包含變更設計、設計特殊工具、分開施工等等，也是傷透腦筋了。現在，若機場公司對原始設計做太大幅度修改，可能也會衍生第二名要求異議廢標的問題，這是個為難之處。

鄭並貼上「高銘堂觀點：先進國家的錢坑、爛尾樓工程」的文章連結，表示若柯文哲市長有興趣，他再貼一次營造界令人敬重的高銘堂先生的文章，可以更了解第三航廈的瓶頸，並不是來自弊端。

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