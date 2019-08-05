郭台銘是否不脫黨參選？ 郭幕僚這麼說…

2019-08-05 13:02

〔記者陳柔蓁／台北報導〕郭台銘昨日發出公開信後，粉絲號召郭台銘參選總統的公民聯署行動立即暫停，是否表示郭台銘不脫黨參選？郭台銘核心幕僚、永齡基金會執行長劉宥彤今日表示，郭董寫這封信，主要目的是在臉書上公開謝謝大家的支持。

劉宥彤說，郭台銘出國2個禮拜，知道國內有許多支持他的粉絲和朋友繼續在各地聯署、在網路表達心聲，他都聽到了，因此郭台銘昨天親筆寫下公開信，給發起聯署的老虎軍團、台銘之友、郭子軍，在臉書上公開謝謝大家。

臉書「郭台銘粉絲老虎軍團」管理員，昨晚貼出郭台銘的親筆信，郭台銘寫道：「親愛的老虎軍團的兄弟姐妹們，諸位的盡心盡力、不離不棄，台銘永遠銘感五內」。據悉，在聯署活動進行時，郭陣營也送飲料到聯署現場，謝謝這些自主發起聯署的粉絲們。

但郭台銘一發出公開信，郭粉們就停止公民聯署，是否代表郭台銘不脫黨參選了？劉宥彤說：「從聯署開始到結束都沒有（跟老虎軍團）見面，也不了解聯署的起始跟結束時間。」

至於粉絲見面會，劉宥彤說可能在8月中旬舉辦，希望在台灣各地都能舉辦，怎麼找出確切時間地點方式，讓大家都能參與，細節很多，現在都在陸續籌辦。

而柯文哲新籌辦的台民黨成立大會，郭確定不會出席，但會送花表示心意。兩人目前沒有規劃見面，被問到什麼時候有郭柯會？劉宥彤說：「要等等緣分。」

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