涉牽線我軍官會中國情報員、發展組織 鄭姓父子交保

2019-08-05 13:26

〔記者王俊忠／台南報導〕台南地檢署偵辦台南1對70多歲及50多歲的鄭姓父子涉嫌居中牽線我國1位現役軍官，多次在第三地與中國情報工作官員會面，有違反國家安全法、為中國發展組織嫌疑，上週搜索、傳喚鄭姓父子與軍官證人，檢方訊後諭知鄭姓父子10萬元交保候傳。

台南地檢署於今年7月初接獲法務部調查局家國安全維護工作站情資，指鄭姓父子涉與中國情報工作官員合謀，意圖在台發展組織、危害國家安全。

南檢分案指派檢察官指揮調查局國安站調查官縝密蒐證，於7月30日持法院核發的搜索票到鄭姓父子等住所共4處搜索，扣押行動電話、文件等物證，並傳喚被告鄭姓父子、證人我國軍某現役軍官等3人到案訊問，軍官在訊問後被檢方請回。

檢察官訊問後發現鄭姓父子多次引介我國軍某現役軍官，到境外第三地與中國的情報工作官員會晤，懷疑有交付國軍機密資料給中國一方，認為鄭姓父子涉犯修正前的國家安全法第2條之1、第5條之1第1項的意圖危害國家安全及社會安定，為中國公務機構發展組織罪嫌，犯罪嫌疑重大，但無羈押必要，各以10萬元台幣交保。

對於我國軍官是否交付國軍機密資料給中國？鄭姓父子與軍官有無收受中國方面的好處？檢方強調，這些都是偵查內容，尚無法對外說明，全案會由檢察官深入追查有無其他犯罪或危害國家安全情事。

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