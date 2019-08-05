國安私菸案》比對訂菸名單金流 北檢今提訊吳宗憲

2019-08-05 09:09

〔記者錢利忠／台北報導〕檢調偵辦國安特勤私菸案，上週傳喚擔任元首專機空品業務的華航空品供應營銷處前副總邱彰信等人，釐清免稅品下單及保稅倉庫運送等物流疑點後，為釐清國安特勤當初與華航接洽過程，以及比對訂菸名單上的金流，今再次提訊在押的總統府侍衛室少校吳宗憲到庭。

檢調偵辦國安特勤私菸案，針對免稅菸品等物流運作及保稅倉庫存放疑點，上週除密訊多名華航高層及華航空品處、華膳空廚等基層職員之外，為釐清涉案軍士官當初轉帳及匯款等記錄，也發函玉山銀等10多家銀行，調閱相關訂購人的轉匯金流，清查有無幕後藏鏡人請託訂菸等可能，以錢追人。

全案被告現有14人，特勤軍士官佔10人，除遭羈押禁見的總統府侍衛室少校吳宗憲、張恒嘉外，其餘8名士官分別被諭令20萬至50萬元交保，另4名被告均為華航人員，包括羅雅美、邱彰信、黃川禎及于堯；至於被民眾告發圖利，現為他字案被告的華航董事長謝世謙，目前還未被傳喚。

根據國安局上週公佈的調查報告，共76人涉案，國安局25人、侍衛室49人、憲兵警衛大隊2人，合計團購7977條免稅菸品，永和警衛室1位少將坦承自己有抽菸，也參與此次團購行為，但委購數量不多，該名少將也已接受過檢調偵訊。而總統府侍衛室共編制3位少將警衛主任，分別是副侍衛長兼永和警衛室少將主任柳惠千丶外衛少將主任陳逸夫丶內衛少將主任林國欽。

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